Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wohnungsknappheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wohnungsknappheit:

"In Deutschland fehlen 800.000 Wohnungen. Abhilfe soll der gemeinnützige Wohnungsbau schaffen, der in Österreich erprobt ist und über die Grenzen hinweg als Vorbild gilt. Das Gesetz befreit die Anbieter von der Körperschaftsteuer, fesselt sie jedoch bei der Höhe der Miete an die nachgewiesenen Kosten. Knappheitspreise werden so vielleicht verhindert, Knappheiten im günstigen Angebot allerdings nicht. Hier zeigt sich die dunkle Seite des Paradieses. Wer einmal eine der günstigen Wohnungen ergattert hat, setzt sich dort sein Leben lang fest. Neue Angebote sind entsprechend dürftig. Wirklich Bedürftigen oder Neuankömmlingen bleibt die Tür zum Paradies deshalb oft verschlossen Österreichs gemeinnütziger Wohnungsbau hat viele Vorzüge, ein Wundermittel gegen Wohnungsknappheit ist er nicht."/yyzz/DP/ngu