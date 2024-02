Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu zweiten Jahrestag/Ukrainekrieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu zweiten Jahrestag/Ukrainekrieg:

"Nur eine robuste Rüstungsindustrie kann Russland auf lange Sicht abschrecken. Und nicht nur mit Blick auf Donald Trump muss sich die Ukraine vom Westen unabhängiger machen. Die Rüstungsallianz mit ausländischen Unternehmen ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Die westlichen Staaten müssen die Ukraine bei dem Unterfangen unterstützen, immer mehr Waffen im eigenen Land zu produzieren, etwa mit technischem Know-how, und die Koordinierung vorantreiben. Für die Herstellung eigener Raketen und Munition ist Kiew darauf angewiesen. Profitieren kann aber auch der Westen: Auf dem Feld der Drohnentechnik ist die Ukraine weiter als manch anderes Land. "As long as it takes" darf keine Floskel bleiben, sondern ein Aufruf, das Land strategisch und weitsichtig vor dem Aggressor zu schützen. Das liegt im beidseitigen Interesse."/DP/jha