Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Angriff auf Kiew

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Angriff auf Kiew:

"Putin braucht einen "Sieg". Wer und was dafür geopfert werden muss, kümmert ihn nicht. (...) Um Putin auf seinem blutigen Weg zu stoppen, finanziert nun sogar die EU Waffenlieferungen an die Ukraine, die, es gibt wieder Zeichen der Normalität, aber nicht über Ungarn geliefert werden dürfen. Andere mittelosteuropäische Länder wollen dagegen sogar das Flehen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj erhören, seinem Land das Tor zur EU zu öffnen. Das wäre das stärkste Zeichen der Solidarität und Verbundenheit mit diesem überfallenen Land - abgesehen von der Mitgliedschaft in der NATO, an die im Westen keiner mehr auch nur zu denken wagt, seit Putin mit Atomkrieg drohte. (...) Die EU und die Werte, für die diese Buchstaben stehen, sind für Putin und sein Regime größere Bedrohungen als alle Divisionen der NATO."/be/DP/he