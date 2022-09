Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Entlastungspaket

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Entlastungspaket:

Politisch haben die vielen Maßnahmen des Pakets letztlich alle dasselbe Ziel: Sie sollen den sozialen Frieden im Land bewahren, den Putin mit seiner hybriden Kriegsführung aushöh-len will. Weil der Druck so immens ist, werden auch die ge-planten staatlichen Eingriffe größer, diesmal vor allem bei der Stromerzeugung. Beim Gas, das gibt die Koalition of-fenherzig zu, wäre selbst der finanzstarke deutsche Staat nicht mehr in der Lage, alle Preissteigerungen zu kompensie-ren. Dass Versäumnisse der vorherigen Entlastungen korrigiert werden (Studenten, Rentner), ist sinnvoll. Ob der Abbau der kalten Progression reicht, um die Mittelschicht zu beruhigen, ist dagegen ungewiss. Dieser Weg ist steinig, aber es ist der richtige. Der Preis der Alternative wäre ein geo-politischer, aber er wäre noch höher./yyzz/DP/mis