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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum EU-Referendum

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum EU-Referendum:

"Die Isländer tun sich seit Längerem schwer mit der Frage, ob sie Mitglied der EU werden sollen.... Das Volk darüber entscheiden zu lassen, ist die saubere Lösung in einer Demokratie.... Noch nie waren die euroskeptischen Kräfte so stark wie heute, im Europaparlament wie in den Mitgliedstaaten. Insofern passt das isländische Ergebnis ins Bild. In Sachsen-Anhalt wird am kommenden Sonntag ein Landtag gewählt. Der hat kaum Einfluss auf die deutsche Europapolitik. Und doch gehört zu den Forderungen der Partei, die in den Umfragen bei 40 Prozent liegt, der Austritt aus dem Euro, aus dem Schengenraum und die Abschaffung der EU in ihrer heutigen Form.... Man kann mit Recht vieles gegen die Politik sagen, die aktuell in Brüssel gemacht wird. Aber was die AfD will, ist nicht das, wofür sich die Wähler in Island entschieden haben."/yyzz/DP/stw

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