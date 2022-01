Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum EU-Vorhaben bei der Atomkraft

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum EU-Vorhaben bei der Atomkraft:

"Die Ampelkoalition kommt aber an einer banalen Erkenntnis nicht vorbei: Kernkraft ist CO2-frei. Das ist ein Grund, warum auch die Klimabewegung gespalten ist über der Frage, ob Atomkraft einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten kann. Daran knüpfen sich etliche unangenehme Fragen an den Atomaus-stieg einer Industrienation: Warum muss sie stattdessen, um auch den Kohleausstieg zu kompensieren, umso mehr in eine fossile, grundlastfähige Kraftquelle, in Gaskraftwerke investieren? Warum verfehlt sie deshalb ihre Klimaziele, obgleich sie die Mittel hätte, das zu vermeiden? Warum mutet sie ihren Bürgern eine Transformation zu, von der unsicher ist, in welche Zukunft sie das Land führt? Deutschland bliebe gerne Europas königlicher Klimaschützer. Das Kind in Brüssel aber ruft: Der Kaiser ist nackt!"/yyzz/DP/he