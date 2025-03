Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum französischen Atomschirm

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum französischen Atomschirm:

"Es war klar, dass dem Kreml nicht schmecken würde, was der französische Präsident Macron in Aussicht stellte: europäische Verbündete mit unter den französischen Atomschirm zu nehmen. (.) Das schon vor Jahren gemachte Angebot Macrons an Deutschland, darüber zu sprechen, wie die schwindende Glaubwürdigkeit der amerikanischen Sicherheitsgarantie, deren Folge eine wachsende Erpressbarkeit der Europäer ist, durch die Ausdehnung des französischen Atomschirms kompensiert werden könnte, griff erst Friedrich Merz auf. Angesichts der galoppierenden Abwendung Trumps von Europa sollte die neue deutsche Regierung sofort nach Amtsantritt mit Paris über die Atomfrage sprechen. (.) Die meisten der Fragen wird Paris selbst beantworten müssen, denn in Deutschland ist das Nachdenken über die Bombe seit Jahrzehnten ein Tabu. (.)"/yyzz/DP/nas