Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum G-20-Gipfeltreffen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum G-20-Gipfeltreffen / Putin am Pranger:

"Mit einem diplomatischen Triumph beim G-20-Gipfeltreffen hat Moskau nicht rechnen können. Sonst wäre Putin selbst nach Bali geflogen. An seiner Stelle musste sein Außenminister versuchen, das Schlimmste zu verhindern: dass Russland wegen seines Überfalls auf die Ukraine an den Pranger der Weltöffentlichkeit gestellt wird. Dabei war Lawrow ungefähr so erfolgreich wie die russische Invasionsarmee in Cherson. Die "meisten" Staaten verurteilen den Krieg "auf das Schärfste" und die Drohung mit Atomwaffen als "unakzeptabel". (...) Noch direkter als durch die Abschlusserklärung dürfte Lawrow in den vor und auf Bali geführten Gesprächen erfahren haben, dass Russland auch an der diplomatischen Front zunehmend in die Defensive gerät. Moskau kann nicht mehr auf die wohlwollende Unterstützung durch Indien und China bauen."/ra/DP/jha