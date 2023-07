Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Haushalt 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Haushalt 2024:

"Nun sieht es tatsächlich so aus, als wenn das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr zwar nicht pünktlich, aber zumindest rechtzeitig vor der Sommerpause des Bundestags beschließen sollte. Doch wie belastbar ist diese Einigung? Die Beharrungskräfte sind groß, obwohl die Herausforderungen im inneren und äußeren Feld der Politik größer denn je sind. Die Kabinettskollegen von Finanzminister Christian Lindner zeigten lange keinerlei Einsicht in das Machbare. Jeder kämpfte für sich und die ihm anvertrauten Aufgabenfelder. Das Ergebnis ist einerseits befriedigend, so wird die Schuldenregel des Grundgesetzes ohne Steuererhöhungen eingehalten, andererseits ernüchternd. Wenn dieses Ringen nun ein Ende hätte, wäre es ein kleiner Sieg gegen große Beharrungskräfte."/yyzz/DP/ngu