Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Literaturnobelpreis

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Literaturnobelpreis:

"Über die ästhetische Qualität von Gurnahs Romanen ist keine Einigkeit herzustellen. Dagegen werden die Geschichten einhellig für ihr politisches Engagement gelobt. Gurnah erzählt vor dem Hintergrund der eigenen Lebenserfahrungen über sein Heimatland sowie über die Aufnahme schwarzer Afrikaner aus den früheren Kolonien in Großbritannien. Gurnahs Wahl ist nach dem Geschmack jener, für die in der Literatur gute Absicht mehr zählt als guter Stil. Nicht, dass der Preisträger über Letzteren nicht verfügte. Aber schon die Begründung für die Vergabe an ihn stellte ganz auf seine literarische Aufarbeitung des Kolonialismus ab. In dieser Beschränkung liegt eine Herablassung gegenüber dem Reichtum der afrikanischen Literaturtraditionen."/yyzz/DP/ngu