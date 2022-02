Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Moskaubesuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Moskaubesuch:

"(...) Scholz machte mit seinen Äußerungen zum Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine, zu Memorial und Nawalnyj deutlich, dass er gegenüber Putin das offene Wort nicht scheut. (...) Dem Konzept der strategischen Ambiguität huldigte am Dienstag im Kreml eher der Hausherr, der es darin schon lange zur Meisterschaft gebracht hat. (...) Er will den Weg der Ukraine in Richtung Westen ein für allemal blockieren. Das dämpft auch die Hoffnung, mit der Wiederbelebung des Minsker Prozesses komme man aus der Krise. Die Zusagen, die Scholz aus Kiew mitbrachte, wurden von der Duma mit der Aufforderung an Putin quittiert, die aufständischen Gebiete im Donbass als unabhängige Staaten anzuerkennen. (...) Der russische Präsident macht nach wie vor nicht den Eindruck, als fühle er sich in diesem Konflikt unterlegen. (...)"/be/DP/ngu