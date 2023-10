Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Nahost-Konflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Nahost-Konflikt:

"Die Unterstützung für die Palästinenser und ihr Recht auf Selbstbestimmung haben in Deutschland und Europa Tradition. Und es gibt auch keinen Grund, von einem Einsatz für Menschen- und Volksgruppenrechte, von Meinungs- und Versammlungsfreiheit abzurücken. Diese Rechte gelten für alle im Rahmen der allgemeinen Regeln. Aber wer anderen das Existenzrecht abspricht und zu Gewalt aufruft, muss in die Schranken gewiesen werden. Er sollte gar nicht einwandern, jedenfalls nicht bleiben dürfen. Wer frühzeitig wirksame Kontrollen über die Grenzen und damit auch über Zusammensetzung und Zusammenhalt forderte,. muss sich. spätestens jetzt bestätigt sehen. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch darum, wer genau kommt und was er mitbringt. Kriege in anderen Regionen sollten nicht nach Deutschland geholt werden."/yyzz/DP/he