Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Parteitag in China

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Parteitag in China

Schon bislang war Xi Jinpings China kein Land, dem Deutsch-land unüberlegt seine kritische Infrastruktur anvertrauen sollte. Nach dem jüngsten Parteitag gilt das umso mehr. Im obersten Führungsgremium in Peking sitzen jetzt nur noch Män-ner, die Xi ihre Karriere zu verdanken haben. Von ihnen ist kein Widerstand zu erwarten, sollte der Staats- und Partei-chef sein Land weiter auf Kollisionskurs mit dem Westen hal-ten und in der Wirtschaft auf staatlichen Dirigismus setzen. Alle, die für mehr Pragmatismus standen, wurden ins Abseits gedrängt. Nichts, was in den vergangenen Tagen passiert ist, deutet darauf hin, dass Xi sich künftig mäßigen könnte. Im Gegenteil: Er hat deutlich gemacht, dass er den Machterhalt der Partei durch die amerikanische Eindämmungspolitik bedroht sieht. Dem will/be/DP/zb