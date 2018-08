Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Polizeieinsatz in Sachsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Polizeieinsatz in Sachsen:

"(.) Die sächsische Polizei mag in der Tat im Umgang mit dem Kamerateam des ZDF überfordert gewesen sein. Aber eine kurze Kontrolle von Journalisten ist erlaubt, Anzeigen muss die Polizei aufnehmen. Ministerpräsident Kretschmer tut gut daran, sich grundsätzlich hinter die Polizei des Freistaats zu stellen - was denn sonst? Ob er freilich (.) umgehend auf dem Zwitscher-Kanal abschließende Bewertungen abgeben sollte, steht auf einem anderen Blatt. Das sollten sich aber auch all jene sogenannten Bundespolitiker fragen, die nun wieder einmal so tun, als sei Sachsen Sierra Leone. (.) Es bleibt die Frage, wem dieser deutschlandweite Aufschrei nützen wird. Wer Sachsen zu einem Polizeistaat erklärt, in dem die Pressefreiheit nichts zählt, der weiß nicht, wovon er spricht, arbeitet aber genau darauf hin."/yyzz/DP/she