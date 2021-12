Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Ukraine-Konflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Ukraine-Konflikt:

"Es gibt viele gute Gründe dafür, bei Waffenlieferungen in Konfliktgebiete besondere Vorsicht walten zu lassen. Aber die in Deutschland parteiübergreifend beliebte Meinung, man solle prinzipiell keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, ist nicht Ausdruck einer ethisch besonders wertvollen Haltung, sondern Zeugnis eines moralisch fragwürdigen Unwillens, sich der Wirklichkeit zu stellen. Im Osten Europas sieht diese Wirklichkeit derzeit so aus: Russland führt seit acht Jahren im Osten der Ukraine Krieg und droht derzeit mit einer weiteren militärischen Eskalation dieses Konflikts; ein autoritärer Staat will mit Gewalt den kleineren Nachbarn von dessen selbst gewähltem Weg zur Demokratie abhalten. In einer solchen Situation wäre es unterlassene Hilfeleistung, der Ukraine Waffen zu ihrer Verteidigung zu verweigern."/yyzz/DP/nas