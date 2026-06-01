DAX25.027 +0,4%Est506.323 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -0,3%Nas26.518 +1,9%Bitcoin54.782 -0,2%Euro1,1425 -0,3%Öl79,72 +0,6%Gold4.130 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten - Kein Handel in China und Hongkong -- Rheinmetall-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz
Top News
Angriff auf BYD, MG und Chery: EU plant für Chinas Autobauer den nächsten Zollhammer Angriff auf BYD, MG und Chery: EU plant für Chinas Autobauer den nächsten Zollhammer
Großer Verfallstag: DAX leichter erwartet - Zum Handelsstart wohl wieder unter 25.000 Punkten Großer Verfallstag: DAX leichter erwartet - Zum Handelsstart wohl wieder unter 25.000 Punkten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum US-Deal mit Iran

19.06.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum US-Deal mit Iran:

"(.) Statt zu einer Machtdemonstration ist Trumps Feldzug zu einer nicht nur von Russland und China registrierten Demonstration der Grenzen amerikanischer Macht und der grenzenlosen strategischen Naivität des US-Präsidenten geworden. (.) Trump setzt mit dem von ihm - Ironie der Geschichte - in Versailles unterzeichneten "Memorandum of Understanding" seinem Scheitern die Krone auf. Nicht nur, dass alle Sanktionen gegen Iran fallen sollen und Teheran - das wäre ein gefährlicher Präzedenzfall - künftig wohl Geld für die Nutzung der Straße von Hormus verlangen darf: Trump stellt dem Regime auch noch Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Dollar in Aussicht zur Beseitigung der von Amerika und Israel angerichteten Kriegsschäden. Wer diese Reparationen zahlen soll, lässt Trump offen. (.)"/yyzz/DP/men