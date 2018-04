Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Verhältnis zu Russland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Verhältnis zu Russland:

"Der Bundespräsident warnt vor einer "galoppierenden Entfremdung" und davor, "Russland insgesamt, das Land und seine Menschen, zum Feind (zu) erklären".... Die zutreffendste Einschätzung Putins, seiner Methoden und Ziele hat in Berlin schon seit langem die Bundeskanzlerin. Es ist erfreulich, dass auch der Blick des neuen Außenministers nach Moskau nicht von jener Verklärung getrübt wird, die in der SPD (und mitunter sogar in der CSU) das Wort Ostpolitik bis heute rosarot erscheinen lässt. Realismus aber tut not, denn gerade bei der Gestaltung des Verhältnisses des Westens zu Russland kommt Deutschland eine Schlüsselrolle zu.... Solange der Kreml aber lieber Konflikte schafft oder vertieft, weil das seinen Interessen dient, wird auch der begabteste Pferdeflüsterer die Entfremdung nicht am Galoppieren hindern können."