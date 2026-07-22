DAX 25.011 +0,7%ESt50 6.286 +0,9%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,83 +2,0%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 58.065 -0,5%Euro 1,1409 +0,1%Öl 92,1 +1,2%Gold 4.133 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Ankündigung der Bahn

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Ankündigung der Deutschen Bahn:

"Der Vorstoß der Bahn ist richtig. Gerade wer eine grundsätzliche Verbannung alkoholischer Getränke aus dem öffentlichen Raum verhindern will, sollte hier nicht widersprechen. Andernfalls geriete der öffentliche Alkoholkonsum insgesamt noch weiter in Misskredit. Daran ändern auch die Bedenken von Innenminister Dobrindt nichts. (...) Große Bahnhöfe sind in vielen Städten Hotspots der Kriminalität, und Gewalt in Zügen gehört zum Alltag. Alkoholkonsum fördert aggressives Verhalten. (...) Ebenso offensichtlich ist jedoch, dass der Alkoholkonsum nicht das einzige Problem in Bahnhöfen ist. Ausufernder Drogenkonsum und wachsende Verwahrlosung kommen hinzu. Aber auch das spricht nicht gegen ein Alkoholverbot. Letztlich dürfte der Erfolg des Verbots vor allem davon abhängen, ob es konsequent durchgesetzt werden kann."/DP/jha