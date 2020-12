Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Befolgung von Corona-Regeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Befolgung von Corona-Regeln:

(.) so wichtig die flächendeckende Durchsetzung der Regeln ist: Übertriebenes Durchgreifen im Einzelfall, das außer Verhältnis zur Art und Schwere eines Verstoßes steht, wäre nicht nur rechtswidrig. Es könnte zu einem Vertrauensverlust führen und die Akzeptanz der Eindämmungspolitik untergraben. Weiterhin kommt es in jeder Hinsicht auf das Verhalten jedes Einzelnen an - wie auf die Reaktion darauf. Dass Regeln zu befolgen sind, wohlgemerkt Regeln eines demokratischen Gemeinwesens, sollte jedem ohnehin klar sein. Sie gelten für jeden, auch wenn sie nicht jedem sogleich einleuchten mögen. Die neuen Corona-Vorschriften sind das Ergebnis einer Notlage - und einer permanenten Missachtung bisheriger Regeln und Appelle. Das sollte jedem einleuchten.