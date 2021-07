Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Bewertung der Corona-Lage

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Bewertung der Corona-Lage:

"(...) Die Risikogruppe der am meisten gefährdeten, älteren Bürger ist durch eine Zweifach-Impfung weitgehend geschützt. Und viele Millionen Menschen zwischen 18 und 59 Jahren sind inzwischen ebenfalls doppelt geimpft oder kurz vor dem zweiten Piks. Auch die Intensivstationen haben sich infolge der fortgeschrittenen Impfkampagne geleert. Deshalb sollten die Fallzahlen nicht mehr die alleinige Richtschnur für politische Entscheidungen sein. Ein ebenso wichtiger Faktor muss die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern werden. So sehen das wohl auch das Robert Koch-Institut und das Gesundheitsministerium. Dort will man auch die "Hospitalisierung" in den Blick nehmen, um das Pandemiegeschehen zu beurteilen. Das britische Risikomodell einer völligen Abschaffung aller Corona-Regeln (...) verbietet sich jedoch. (...)"/DP/jha