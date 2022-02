Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur deutschen Russlandpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur deutschen Russlandpolitik:

"(...) Die deutsche Außenpolitik muss sich nun endlich der Frage stellen, der sie so lange ausgewichen ist: Wie sorgt man für Sicherheit und Frieden in Europa gegen Russland - gegen ein Russland, dessen Alleinherrscher anderen Staatsmännern ins Gesicht lügt, Verträge bricht und Nachbarländer mit zynischen Begründungen besetzen lässt? Auch mit ihm wird man weiter sprechen müssen. Doch haben Verhandlungen mit Putin nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie aus einer Position der Stärke geführt werden. Dazu muss die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl verringert werden. Die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung ist zu verbessern. Vor allem aber darf die deutsche Außenpolitik nicht länger in Moskau den Eindruck erwecken, sie sei eine Mischung aus Naivität, Wunschdenken, Russlandromantik und Schuldkomplexen."/DP/jha