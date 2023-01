Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Kindergrundsicherung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Kindergrundsicherung;

"Wer Anträge klären, Hotlines benutzen, Nachfragen stellen will, der weiß, dass Warteschleifen durchaus Monate in Anspruch nehmen können. Viele Familien verzichten deshalb oder geben auf, obwohl sie das Geld dringend brauchen. Daran etwas ändern zu wollen ist ein Motiv der Kindergrundsicherung, das nur zu begrüßen ist. (...) Die Ampelkoalition belässt es aber nicht dabei. Noch jede Sozialleistung, die sie (und die Große Koalition) auf den Weg gebracht hat, ist weit über das Ziel hinausgeschossen. In diesem Fall brüstet sich die Koalition damit, dass das Kindergeld und der neue Zusatzbetrag um einen zweistelligen Milliardenbetrag ausgeweitet werden. (...) Berlin macht es aber so wie die Länder, in denen die Kitagebühren abgeschafft wurden: Sozialpolitik als Geldautomat, der den Mut für Schwerpunkte ersetzt."/ra/DP/nas