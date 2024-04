Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Klinikreform

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Klinikreform:

"Karl Lauterbach hat zu seiner Krankenhausreform gesagt, der Bund werde diesbezüglich "nicht wackeln". Tatsächlich besteht aber die Gefahr, dass aus der "Revolution", als die der Gesundheitsminister den Umbau bezeichnet hat, nicht viel wird. Sowohl die Bundesländer als auch die Klinikverbände legen sich quer. Immer klarer wird, dass sie an grundlegenden Strukturveränderungen nicht interessiert sind, sondern nur eine Finanzreform wollen: Am liebsten wäre ihnen, dass noch mehr Geld in das ineffiziente System fließt.. Es geht gerade nicht um eine schlechtere Patientenbetreuung, sondern um eine bessere.. Dafür sind bundeseinheitliche Qualitätsstandards in Form sogenannter Leistungsgruppen nötig.. Zumindest die Ampelkoalition weiß der Minister hinter sich.. Mit Geld kann man das malade Krankenhauswesen nicht kurieren."/yyzz/DP/nas