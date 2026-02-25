DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -2,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1821 +0,1%Öl70,98 ±0,0%Gold5.197 +0,6%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Koalitionseinigung

26.02.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Koalitionseinigung:

"Weg mit Habecks Heizungsgesetz, Freiheit für die Hauseigentümer: Wie einst den Grünen ging es auch der Union jetzt in erster Linie darum, ein Zeichen zu setzen.. Die dahinter stehende Frage harrt weiter einer Antwort: Steht Deutschland noch zu seinem Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden? Vieles deutet darauf hin, dass dieser Prozess länger dauern wird und sich nicht in allen Bereichen die Emissionen auf null bringen lassen werden. Der Gebäudesektor reißt seit Jahren seine Einsparziele. Mit der Lockerung der Heizungsvorgaben ist absehbar, dass die Kluft zwischen Anspruch und Realität noch größer wird. Zumal die Politik auch den Anstieg der CO2-Preise dämpft. Es wäre an der Zeit, ehrlich zu sein. Nach dem Gebäudegesetz müsste auch das Klimaschutzgesetz an die neuen gesellschaftlichen Prioritäten angepasst werden."/DP/jha