Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz:

"(.) Nicht er [Ministerpräsident Schweitzer] wurde abgewählt, sondern eine SPD, der (.) weniger das Gespür für die landespolitischen Imperative als die Ambition auf neue, kreative Lösungen abhandengekommen war(.) Ob die Union mit der SPD als Juniorpartner alsbald das Steuer herumreißen kann, muss sich noch weisen. Doch wären die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten schlecht beraten, würden sie sich in dieser Lage die Bundespartei zum Vorbild nehmen. Deren Hinhaltetaktik im Blick auf die unabweisbaren Reformen der Sozialversicherungen wie der Wirtschaftspolitik haben mittlerweile so viele Bürger der SPD entfremdet, dass sie nun auch in Rheinland-Pfalz so schlecht abschnitt wie noch nie. Die Frage ist nur, welche Schlüsse Klingbeil, Bas und Co. aus dem Debakel am Rhein ziehen werden. (...)"/yyzz/DP/nas