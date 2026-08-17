Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Lust am Untergang

17.08.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Lust am Untergang:

Wer suchet, der findet - leicht ein Beispiel für Regierungsversagen. (...) Wer freilich Verantwortung für dieses Land trägt, dafür ein Amt oder Mandat hat, sollte schon nach seinem eigenen Anspruch mehr bieten als oft anonymes Geraune. (...) Die bloße Lust an der Destruktion hilft nur jenen, die die Alternative im Namen tragen. Und hier beginnt die Verantwortung: Das schlichte und pauschale Niedermachen von Institutionen des freiheitlichen Rechtsstaats, aber auch die Dämonisierung der AfD sind natürlich ein Ausdruck von Freiheit, können aber auch die Axt an die Freiheit aller legen. Dümmliche Superlative über Deutschlands gefährlichsten Mann oder tiefsten Absturz sind müde Werbesprüche. Sie sind womöglich gut für die eigene Kasse, zahlen aber politisch eher auf das Konto der Freiheitsfeinde ein./yyzz/DP/mis