Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Neuausrichtung der Nato

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Neuausrichtung der Nato

In der internationalen Politik gibt es ein paar verlässliche Gesetzmäßigkeiten. Dazu gehört, dass eine militärische Bedrohung ein Gegengewicht hervorruft. Genau das geschieht jetzt in Europa. Die Nato verstärkt ihre Ostflanke, erstmals werden sogar amerikanische Soldaten permanent in Polen stationiert.... Sie wird ihren Schutzschirm nach Nordeuropa ausdehnen, womit auch diese strategisch wichtige Region sicherer wird vor Putin. Die Ukraine... erhält weiter Unterstützung.... Es fällt schwer zu glauben, dass Putin all das sehenden Auges in Kauf genommen hat, von den wirtschaftlichen Folgen des Krieges für Russland ganz zu schweigen. Offenbar ist er nicht der Stratege, für den er sich hält. Den Krieg in der Ukraine kann er noch gewinnen. Aber gegen die Nato, die er doch zurückdrängen wollte, hat er keine guten Karten./ra/DP/zb