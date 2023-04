Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Rauschgiftpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Rauschgiftpolitik:

"(.) Aus (.) gesundheitspolitischen Gründen und nicht aus einer dumpfen Lust an einer "Kriminalisierung" hat der Gesetzgeber an der Strafbarkeit von Besitz und Erwerb von Cannabis festgehalten - ohne dass es in den allermeisten Fällen zu einem folgenreichen Strafverfahren gekommen wäre. Die Ampelparteien sind nun in der Pflicht darzutun, dass ihr Vertrauen auf "mehr Eigenverantwortung" (Justizminister Marco Buschmann, FDP) den Belangen des Gesundheitsschutzes besser Rechnung trägt als die angeblich "gescheiterte" Rauschgiftpolitik der Jahrzehnte zuvor. Dazu aber braucht es weniger hohle Aufbruchsrhetorik ("jetzt müssen wir neue Wege gehen") als mehr unparteiische wissenschaftliche Begleitforschung und noch mehr Kapazitäten in der Suchthilfe sowie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als bislang."/DP/jha