DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5800 -4,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.604 +0,1%Euro1,1372 ±-0,0%Öl73,83 -1,4%Gold4.003 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Delisting: Was passiert, wenn eine Aktie von der Börse genommen wird Delisting: Was passiert, wenn eine Aktie von der Börse genommen wird
Immobilien-Betrüger: Was man wissen muss und wie man sie erkennt Immobilien-Betrüger: Was man wissen muss und wie man sie erkennt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Rentenpolitik

26.06.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Rentenpolitik:

"Noch ist es nur Manuela Schwesig in der SPD, die sich gegen zentrale Empfehlungen der Rentenkommission gewandt hat und damit aus der von Bärbel Bas vorgegebenen Parteilinie ausscherte.... Die Eckpunkte liegen weit entfernt vom SPD-Kurs der vergangenen Jahrzehnte. Die SPD war gegen die Kapitalrente, strikt für die Rente mit 63 und gegen längeres Arbeiten.... [Schwesig] geht ein hohes Risiko ein, vor ihren Landtagswahlen im September gegen die Koalition zu agieren. Das gehorcht der Logik: Die Koalition ist unbeliebt, wer gegen sie ist, macht sich beliebt. Was aber ist, wenn die Koalition nun endlich einmal ein Projekt gefunden hat, das den Geist von Vernunft und Reformeifer atmet, für das es sich also lohnt, an einem Strang zu ziehen? Da könnte die Logik, auf die sich Schwesig verlässt, leicht zum Bumerang werden."/DP/jha