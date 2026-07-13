Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Straße von Hormus

13.07.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Straße von Hormus:

"Wer Zweifel am Sinn von Donald Trumps Irankrieg äußert, wird von diesem postwendend als Förderer eines atomar bewaffneten Schurkenstaats abgekanzelt. Das ist der Versuch (...), den Stillstand in der Straße von Hormus mit seinen preistreibenden Folgen als nebensächlich abzutun, nach dem Motto: Wen kümmern ein paar verspätete Öltanker, wenn es doch gilt, das Teheraner Regime von der nuklearen Vernichtung Israels abzuhalten? Doch das verkennt die Realitäten. Iran dachte nicht daran, die freie Schifffahrt in der Meerenge auch nur vorläufig wieder zuzulassen, um in Ruhe mit den USA über Urananreicherung und Sanktionen zu verhandeln. Warum hätte das Regime seinen Trumpf aus der Hand geben sollen? Von Anfang an hatte Trump unterschätzt, wie wenig selbst die stärksten Streitkräfte der Welt dagegen ausrichten können, dass Teheran die Straße von Hormus "sperrt"./yyzz/DP/he