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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Tausend-Euro-Prämie

16.04.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Tausend-Euro-Prämie:

"Die Regierung will sie [die Tausend-Euro-Prämie] aber gar nicht zahlen, nur steuerlich fördern. Wenn sie nun den Arbeitgebern mit forderndem Unterton empfiehlt, das Geld auszuzahlen, dann hätte die Interessenvertretung Beamtenbund ihren Beruf verfehlt, wenn sie das nicht auch für das Personal im öffentlichen Dienst fordern würde: Der Staat als Arbeitgeber solle "mit gutem Beispiel vorangehen". Denn die Privatwirtschaft reagiert reserviert auf die Anforderung. Das dröhnende Schweigen der Regierung auf die Beamten-Forderung und die Abwehrreaktion des Unionsfraktionschefs deuten darauf hin, dass die Koalition daran nicht denkt. Sie hat sich die Sache offenbar so vorgestellt, dass sie die Bürger erfreut, ohne den eigenen Haushalt zu belasten. Was tut sie nun?"/DP/jha