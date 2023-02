Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Verteidigungspolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Verteidigungspolitik:

"So wichtig die (zunächst) 100 Milliarden Sondervermögen sind, so sehr muss es aufhorchen lassen, wenn vermehrt nur über Summen geredet wird. Das gilt auch für das von den NATO-Staaten vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel. Selbst als Untergrenze, wovon Deutschland weit entfernt ist, wäre das zwar immerhin ein Beleg dafür, dass es Verabredungen des Bündnisses einhält - aber eben noch keine Garantie, dass das Land seine Verpflichtungen in der Sache auch erfüllt. Dabei gibt ja nicht nur Deutschland schon jetzt nicht ganz wenig für Verteidigung aus. Und trotzdem schafft es ganz Europa kaum, auch nur ein Panzerbataillon auf die Schiene zu bringen, um seine Freiheit und Werte zu verteidigen. (...) Die Mängel liegen in Planung, Strukturen, Beschaffung und Verwaltung."/yyzz/DP/men