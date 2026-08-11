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Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu AfD/Regierungsparteien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu AfD/Regierungsparteien:

"Derzeit ist es die Wirtschaft, die am eindrücklichsten vor den Folgen einer AfD-Wahl warnt. Sie kann sich eine lange Sommerpause nicht leisten. Warum die Regierungsparteien ihre nicht beenden, ist schwer zu verstehen. In der SPD sehen viele Genossen die Existenz ihrer Partei gefährdet, eine Arbeitsgemeinschaft fordert nun sogar offen die Wahl einer neuen Parteispitze - aber erst im Herbst. In der CDU brodelt es ebenfalls, doch auch da werden wichtige Entscheidungen, gerüchteweise vielleicht sogar über den Kanzler, auf die Zeit nach den Wahlen im Osten verschoben. Hauptsache, die Sündenböcke sind jetzt schon ausgeguckt für den Moment des Debakels. Genau diese Haltung aber macht alles noch schlimmer. Pausieren und Taktieren scheinen wichtiger als die oft beschworene Rettung der Demokratie."/yyzz/DP/he