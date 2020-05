Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Corona-Beschlüssen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Neue Presse" zu den Corona-Beschlüssen:

"Immerhin lässt sich lokal wieder zurückrudern, wenn sich die Fälle häufen. Um das festzustellen, müsste allerdings mehr getestet werden. Konterkariert wird die "Infektions-Notbremse", die sich auf Zahlen pro Landkreis bezieht, aber durch die Anreize zum Reisen und zum Ausweichen in andere Bundesländer, wo gerade mehr erlaubt ist. Denn so schmerzlich es auch für Reiselustige sein mag: Gerade die Mobilität hat die Ausbreitung des Virus erst möglich gemacht. Wenn die Küstenländer und Bayern um die Pfingsturlauber wetteifern, werden diese in Scharen hinfahren. Dann wird es schwer bis unmöglich, Infektionsketten nachzuvollziehen - zumal die Corona-App noch auf sich warten lässt. Und wer wird etwa einen vollen Strand meiden, wenn er eigens dafür angereist ist? Urlaub ist vom Wesen her mit Sorglosigkeit verbunden."/yyzz/DP/fba