Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Arbeitslosenzahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Arbeitslosenzahlen:

"Der Arbeitsmarkt in Deutschland boomt. Das ist nicht nur für alle, die jetzt einen Job gefunden haben, eine gute Nachricht. Wenn Arbeitgeber sich die Leute nicht aus einer großen "Reserve" von Arbeitslosen aussuchen können, wachsen auch die Chancen, bei Löhnen und Arbeitsbedingungen Fortschritte durchzusetzen. Allerdings: Der Niedriglohnsektor ist längst nicht verschwunden, Ältere haben immer noch geringere Chancen als andere, und die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist zu hoch. Auch für die Politik gäbe es also noch eine Menge Arbeit. Es ist gut, dass die rot-rot-grüne Koalition, die den Berliner Senat stellt, jetzt über den Bundesrat wenigstens die Milderung eines Skandals versucht: der Sanktionen, mit denen Arbeitslose belegt werden. Wenn die SPD im Bund wieder auf die Beine kommen will, hätte sie hier Gelegenheit, den Konflikt mit ihrem Koalitionspartner zu suchen."