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Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Arktisstrategie der EU

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Arktisstrategie der EU:

"Spät, aber besser denn gar nicht hat die Europäische Union ihre Arktisstrategie erneuert. Doch wichtiger als die wohlklingenden Ankündigungen wird sein, was das vereinte Europa tatsächlich umsetzt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Brüssel mehr verspricht, als es realisieren kann. Positiv ist allerdings, dass Deutschland und die anderen EU-Staaten bei dem Thema dranbleiben und nach der jüngst verkündeten milliardenschweren Unterstützung Grönlands im Norden des alten Kontinents weiter ihre Interessen wahren wollen. Politisch ist das nicht nur ein starkes Signal an Russland und China, die den Europäern einen Schritt voraus sind im nicht mehr ganz so ewigen Eis. Auch für Trumps USA ist mit der Strategie die klare Botschaft verbunden, sich dort behaupten zu wollen - verknüpft mit dem Angebot der Zusammenarbeit."/DP/jha

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