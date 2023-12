Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Asylplänen der Union

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Asylplänen der Union:

"In der Asyldebatte sind die deutschen Unionsparteien dabei, die rechten Regierungen in Europa noch rechts zu überholen. Am Wochenende hat Unions-Fraktionsvize Jens Spahn seine Forderung wiederholt, dass Geflüchtete nicht in der Europäischen Union, sondern in einem Land wie Ruanda ihre Asylverfahren durchlaufen sollen. So aber darf Europa sich nicht aus seiner Verantwortung stehlen. Es wäre ein dreckiger Deal, bei dem die Menschenrechte gefährdet wären - mehr noch, als sie es heute schon in den Staaten an den EU-Außengrenzen sind. Nebenbei würde sich Deutschland damit abhängig machen von Regimen wie dem des Dauerherrschers Paul Kagame in Ruanda."/al/DP/he