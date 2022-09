Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Dänemark/Hilfen für Klimawandel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Dänemark/Hilfen für Klimawandel:

"Dänemark ist das erste Industrieland, das einem Entwicklungsland Geld für Verluste und Schäden des Klimawandels zahlt. Etwas mehr als einen Monat vor Beginn der Klimakonferenz in Ägypten kann das trotz des sehr niedrigen Betrags einen Stein ins Rollen bringen. Seit Jahrzehnten bemühen sich besonders vom Klimawandel betroffene Staaten darum, von den Industrieländern Geld für den Ausgleich der Schäden zu bekommen. Und es fehlt nicht an Vorschlägen für die Finanzierung. So rief etwa UN-Generalsekretär António Guterres in der vergangenen Woche die Industrieländer dazu auf, eine Übergewinnsteuer für fossile Unternehmen einzuführen und damit Länder zu unterstützen, die unter der Klimakrise leiden. Das hätte auch den Vorteil, dass die Verschmutzer selbst zahlen müssen."