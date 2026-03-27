DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -2,4%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.480 +1,8%Euro1,1517 +0,1%Öl115,0 +0,4%Gold4.489 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y CTS Eventim 547030 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Vonovia A1ML7J Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Demonstrationen in den USA

30.03.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Demonstrationen in den USA:

"Wenn immer mehr Menschen in den USA gegen die Politik von Donald Trump, dessen autoritäres Regime und zum Schutz der Demokratie demonstrieren, dann ist das erfreulich. Schließlich sendet die politische Opposition mit dem breiten und bunten Protest ein beeindruckendes Lebenszeichen. Nimmt man die sinkenden Zustimmungswerte und die immer größer werdenden Risse im Lager Trumps und dessen Maga-Bewegung hinzu, dann schwindet sein Einfluss in den gespaltenen Staaten von Amerika. Doch fraglich ist, ob die US-Demokraten die Anti-Trump-Stimmung nach ersten Erfolgen wie der von Zohran Mamdani gewonnenen Bürgermeisterwahl in New York für sich werden zu nutzen wissen. Noch immer haben sie kein Thema gefunden, mit dem sie die Wut auf die Politik des Narzissten zu eigenem politischen Kapital ummünzen können. Und trotz der vielen gebrochenen Wahlversprechen halten die Fans von Trump weiter zu ihm. Der US-Präsident ist zusätzlich umgeben von Erfüllungsgehilfen, die höchstens mal leise murren."/yyzz/DP/he