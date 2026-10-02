DAX 24.939 -1,0%ESt50 6.175 -1,5%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,63 +4,8%Nas 26.872 +0,0%Bitcoin 75.992 +0,8%Euro 1,1252 +0,1%Öl 102,0 -0,3%Gold 4.184 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu den Kürzungsplänen der Regierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu den Kürzungsplänen der Regierung:

"Es ist das immer gleiche Muster. Statt Sorgen in der Bevölkerung ernst zu nehmen, spielen Konservative die Nöte der einen gegen die Ängste der anderen aus. Wer an den sozialen Sicherungssystemen sägt, schadet nur denen, die unter der aktuellen Krise ohnehin leiden. Denn nicht nur Energie wird teurer, auch bei Lebensmitteln, Mieten oder Fahrkarten beim ÖPNV steigen die Kosten - auch wegen einer neuen Preiserhöhung beim Deutschlandticket. Am Ende schneidet sich die Union mit solchen Forderungen aber ins eigene Fleisch. Werden die Ängste der Menschen nicht ernst genommen, verwandeln extrem rechte Parteien wie die AfD sie in Wut. Und die richtet sich, wie die Wahlen gezeigt haben, mit geballter Kraft gegen eine erodierende politische Mitte."/yyzz/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.