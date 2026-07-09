Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Ergebnisse des Nato-Gipfels

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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Ergebnisse des Nato-Gipfels:

"Donald Trump löst mal wieder mit einem Wutausbruch keine Probleme, sondern schafft neue. Während des Nato-Gipfels offenbarte der impulsgesteuerte US-Präsident hauptsächlich seine eigene Ratlosigkeit im Konflikt mit dem Iran und schwächt seine Verhandlungsposition gegenüber dem Mullah-Regime. Ihm ist es auch nicht gelungen, Spanien zum Sündenbock für den von Trump angerichteten Schlamassel mit den Ajatollahs zu machen. Madrid reagierte eher kühl. Auch sonst stimmte niemand dem Wüterich zu. Nun steigen die Preise wieder für Öl. Das erhöht den Druck auf die US-Wirtschaft und die vieler anderer Länder. Und im Streit um Grönland ist der Narzisst im Weißen Haus seinem Ziel keinen Millimeter näher gekommen. Es versteckt sich sogar so etwas wie ein Lob in Trumps emotionalem Wortschwall. Schließlich wetterte er nicht wie sonst bei derartigen Treffen gegen die angeblich schmarotzenden Nato-Verbündeten. Die Europäer scheinen also einiges richtig gemacht zu haben."/DP/jha