FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu EU/Finanzen:

So etwas wie eine Vision für den alten Kontinent fehlt auch Staaten wie Frankreich, Italien und Polen. Sie verteidigen den ursprünglichen Plan der EU-Kommission vor allem, um ein "Weiter so" zu ermöglichen. Paris, Rom und Warschau wollen vor den jeweils anstehenden Wahlen jede schlechte Nachricht aus Brüssel verhindern. Kürzungen in der Landwirtschaft könnten die angespannte politische Lage in Frankreich anheizen. Verkompliziert wird all das noch dadurch, dass Kanzler Merz die Hilfen für die Ukraine an den Haushalt geknüpft hat. Es ist zwar keine schlechte Idee, um die Zahlungsmoral zu erhöhen. Doch hat die öffentliche Ankündigung dieses Plans die Blockierer der vier Visegrád-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei wiederbelebt. Hinter verschlossenen Türen wäre mit diplomatischer Finesse vielleicht mehr erreicht worden als mit der Holzhammermethode. Aber vielleicht nutzen alle Beteiligten die besinnliche Zeit bis zum Weihnachtsgipfel der EU./yyzz/DP/stk