Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Flüchtlingsgipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Flüchtlingsgipfel:

"Klar ist, dass die Kommunen mehr Geld vom Bund brauchen, um die Herausforderungen eines Einwanderungslandes stemmen zu können. Darüber sollte bei den Beratungen also nicht gestritten werden. So brauchen Städte und Kreise mehr Geld für Unterkünfte. Die Ämter benötigen aber auch mehr womöglich teure Unterstützung bei der Digitalisierung - und massives Gegensteuern der Politik beim Fachkräftemangel. Wo wir übrigens wieder beim Thema Einwanderung wären. Denn ohne mehr Zuzug wird bald gar nicht mehr viel laufen in diesem Land."