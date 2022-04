Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Forderungen an Scholz nach Kiew-Reise

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Dow letztlich stärker -- DAX schließt im Minus -- Twitter-Großaktionär verklagt Tesla-Chef Musk -- LVMH mit kräftigem Umsatzsprung -- JPMorgan, K+S, Goldpreis im Fokus

GlaxoSmithKline kauft Sierra Oncology in Milliardendeal. Delta Air Lines sieht sich wieder im Aufwind. Chinas Zentralbank vor geldpolitischen Lockerungen. Nestlé wird Mehrheitseigentümer von Ankerkraut. Knorr-Bremse übernimmt Bosch-Anteile an Nutzfahrzeuggeschäften. Putin bleibt zuversichtlich: Öl- und Gasexporte auch in andere Länder möglich. IEA drosselt Prognose für Ölnachfrage.