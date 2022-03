Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Krieg in der Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Krieg in der Ukraine:

"Angesichts des Kriegs in der Ukraine mögen viele andere Probleme unwichtig erscheinen. Diese Wahrnehmung kann aber zu einer Falle werden. Wer den Putins dieser Welt irgendwann das Handwerk legen will, muss nicht nur wissen, wogegen er oder sie kämpft, sondern auch wofür. Die Botschaft muss sein: Auf die Zumutungen, die durch offene Grenzen, durch eine konsequente Klimaschutzpolitik und die Vielfalt globalisierter Gesellschaften entstehen, gibt es auch andere als autoritäre und reaktionäre Antworten. Und die können nur in einem Umbau liegen, der die Freiheit des Individuums mit dem Ideal einer möglichst großen Sicherheit vor der Willkür der Märkte verbindet - ob für Kita-Beschäftigte bei uns oder für Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Wenn wir das jetzt vergessen, weil anderes so groß und wichtig erscheint, dann laufen wir Gefahr, den autoritären Bedrohungen unserer Zeit trotz 100 Milliarden Euro für Rüstung bald ziemlich wehrlos gegenüberzustehen, mit anderen Worten: nichtig und klein."/al/DP/ngu