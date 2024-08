Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Krieg in Gaza

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Krieg in Gaza:

"Noch immer sind die Stimmen in Israel nicht laut genug, die ein Ende des Krieges gegen die Hamas und einen Geiselaustausch fordern. Auch der Druck der USA hat die Regierung von Benjamin Netanjahu nicht dazu gebracht, einzulenken und mit einer Waffenruhe in Gaza die Region ein wenig zu beruhigen. Statt dessen verfolgt Netanjahu weiter seine destruktive Linie. Er lässt die israelische Armee weiter gegen die Hamas kämpfen, kümmert sich wenig um die palästinensische Zivilbevölkerung, wie die Attacke auf ein Schulgebäude in der Stadt Gaza erneut zeigt, und torpediert damit auch die für 15. August geplante nächste Verhandlungsrunde mit der Hamas. Es wird immer deutlicher, dass Netanjahu mit aller Härte nicht nur die Unantastbarkeit Israels wieder herstellen will, die die Hamas mit dem brutalen Überfall auf Israel in Frage gestellt hat. Er will die Hamas vernichten und eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich machen. Denn je länger der Krieg im Gazastreifen dauert, desto unbewohnbarer wird er."/yyzz/DP/he