DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.754 +0,6%Euro1,1789 ±0,0%Öl70,64 +0,5%Gold4.982 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert
Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Kritik an elektronischer Patientenakte

19.02.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu Kritik an elektronischer Patientenakte:

"Man stelle sich vor, im Gesundheitswesen gäbe es den Durchbruch bei der Digitalisierung. Eine elektronische Patientenakte, in der alle relevanten Befunde, Arztbriefe oder OP-Berichte abgespeichert sind. Sogar ältere Dokumente können hochgeladen werden. Und eine Medikationsliste ermöglicht es, gefährliche Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln zu verhindern. Diese Digitalakte gibt es längst. Rund 70 Millionen gesetzlich Versicherte haben sie. Nur ein Bruchteil nutzt sie. Ausnahmsweise gelingt in Deutschland mal ein Schritt in die Moderne, aber die Menschen ziehen nicht mit. Ja, der erstmalige Anmeldeprozess mutet kompliziert an, das ist aber der Datensicherheit geschuldet und am Ende nicht viel komplizierter als die Eröffnung eines Bankkontos. Ja, es fehlen noch wichtige Funktionen, etwa die digitale Variante von Impfausweis oder Mutterpass. Doch der Anfang ist gemacht. Es ist weder sinnvoll noch Erfolg versprechend, die Digitalisierung aussitzen zu wollen."/yyzz/DP/men