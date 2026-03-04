DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.239 -0,3%Euro1,1595 -0,3%Öl83,96 +1,7%Gold5.139 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Merz-Besuch in den USA

05.03.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Merz-Besuch in den USA:

"Friedrich Merz wird im Weißen Haus wie ein alter Freund begrüßt. Für die Anliegen nützt das dem Bundeskanzler aber nur wenig. Das hat sich bei Merz' jüngstem USA-Besuch gezeigt. Und das ist nicht schön für die Ukraine, die europäische Einheit und sogar für die Wirtschaft. Merz wollte mit US-Präsident Donald Trump über die Ukraine reden und darüber, ob es für den Iran einen politischen Plan gibt. Und das Thema Zölle ist auch noch aktuell. Doch Trump holt zu einer Wutrede über Spanien und Großbritannien aus, die die USA beim Krieg gegen den Iran nicht genug unterstützten. Und Merz? Er findet nicht nur kein Wort der Verteidigung für die europäischen Partner, er gibt Trump sogar teilweise recht. Später wird sich Merz rechtfertigen. Er wollte seine anderen Anliegen nicht mit Streit gefährden. Doch der Schaden ist angerichtet: Europa tritt nicht nur nicht einheitlich auf, lässt sich sogar auseinanderdividieren. Merz kehrt ohne Zusagen zurück - aber mit neuem Zwist. Ein Erfolg ist das nicht."/yyzz/DP/stw