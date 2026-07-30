Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Merz/Personalrochade

30.07.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Merz/Personalrochade:

"Merz kehrte als Außenseiter zurück in die Politik und an die Spitze der Partei. Seitdem hat er wenige Vertraute dazugewonnen, das zeigt die Kabinettsumbildung geradezu dramatisch. Wer Erfolg hat, steigt auf. Wer nicht kritisiert, steigt auf. Thorsten Frei, sein wichtigster Mann aus Oppositions- und Wahlkampfzeiten, führt nun die Fraktion. Er ist so ziemlich der Einzige, der sich auf die neue Aufgabe freut. Alle anderen wurden in die Pflicht genommen und machen daraus auch kein großes Geheimnis. Man sollte eher nicht damit rechnen, dass alle Neuen in ihren Geschäftsfeldern erfolgreich durchstarten. Aus dem Befreiungsschlag, den der Rücktritt von Jens Spahn nötig machte, ist so eher ein Flop geworden."/DP/jha