Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Merz/Weltklimakonferenz in Antalya

06.11.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Merz/Weltklimakonferenz in Antalya

Die Politik muss dringend die Weichen für mehr Klimaschutz stellen, wenn schon nicht fürs Klima, dann wenigstens, weil es sich wirtschaftlich lohnt. Stattdessen bremst Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Solarwende und verunsichert Unternehmen. Und der Bundeskanzler scheint es nicht für nötig zu halten, zur Weltklimakonferenz in Antalya zu reisen. Immerhin: Umweltminister Carsten Schneider (SPD) wird dort sein. Aber das ist ja auch das Mindeste. Abgesehen davon wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, ein Zeichen zu setzen und der jungen Generation zu signalisieren: "Wir hören euch." Die Gen Z fühlt sich nämlich nicht gehört. Sie geht auf die Straße, auch aus Wut über den mangelhaften Klimaschutz. Doch statt diese Ängste und Forderungen ernst zu nehmen, passiert das Gleiche wie bei den sogenannten Klimakleber:innen. Die Protestierenden werden kriminalisiert. Die Debatte dreht sich um Krawalle und die Herkunft derer, die randalieren. Es ist zum aus der Haut fahren./yyzz/DP/zb